DHA ANKARA - Azez - Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı (2)

ÖSO\'DA NÖBET DEĞİŞİMİ

Türk Silahlı Kuvvekleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan ÖSO birliklerinin nöbet değişiminde duygusal anlar yaşandı. Cepheden dönen ÖSO birlikleri, cepheye gitmek için hazır bekleyen arkadaşları ile vakit geçirdi. Cepheden gelenler bölge hakkında cepheye gidecek olan arkadaşlarına bilgi verdi. Birbirleri ile sohbet eden ÖSO birliklerinin bazıları karargahlarına dönerken diğerleri de araçlarına binerek cepheye harekat etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cepheden gelen ÖSO birlikleri

-Cepheye gitmeye hazırlanan ÖSO birliklerinden görüntü

-Sohbet etmeleri

-detaylar

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

=====================================