DHA ANKARA - AYM Başkanı Arslan: Allah'tan başka hiç bir gücün önünde eğilmedim, eğilmem (geniş haber)

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, \"Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak ve daha öncede meslek hayatımın hiç bir döneminde Allah\'tan başka hiç bir gücün önünde eğilmedim, eğilmem de\" dedi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, adli yıl açılış ve Yargıtay onur günü dolayısıyla Yargıtay tarafından mecliste verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tebrik kabulünde önünde eğildiği iddialarını yansıtan fotoğrafla ilgili olarak, \"Bu konuda gerçekten bir açıdan baktığınızda çok saçma ve anlamsız bir konu. Aslında bunun üzerinde yorum yapmak abeste iştigal gibi. Fakat madem sorunuz cevap evreyim. Bir kere o fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış, kadraj oyunu ile manipülasyonun çirkin bir örneği. Peki, gerçek nedir diye sorarsanız, biz 31 Ağustos itibari ile o görüntüleri web sayfasına koyduk. O videoyu izlediğinizde zaten normal bir tokalaşma olduğunu ama o fotoğrafın dediğim gibi üzerinde çalışılmış bir kare olduğunu anlarsınız\" dedi.



\"HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Arslan, \'Kim böyle bir şey yapmış olabilir?\' sorusuna ise, \"Onu ben bilemem. Siz gazetecisiniz, araştırır bulursunuz. İlk kimler paylaşmış görürsünüz. Biliyorsunuz o tören canlı yayınlanan bir tören. Milyonlarca insanın seyrettiği bir tören. O törende Sayın Cumhurbaşkanı ile normal bir tokalaşma ve arkasından bu tür manipülatif bir karenin maksatlı bir şekilde servis edilmesi olayı var. Bunun şahsıma ve Sayın Cumhurbaşkanına yönelik bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu ifade edeyim. Şahsıma karşı bir hakaret. Sayın Cumhurbaşkanına haksızlık. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak ve daha öncede meslek hayatımın hiç bir döneminde Allah\'tan başka hiç bir gücün önünde eğilmedim, eğilmem de. Bir kere bunu net bir şekilde ifade edeyim. Bunun aksine ne görürseniz inanmayın. O fotoğrafta bunun aksini göstermeye çalışan bir imaj çalışması\" şeklince yanıt verdi.



HDP\'NİN TUTUKLU VEKİLLERİAnayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Araslan, HDP\'li bir grup vekilin bugün Anayasa Mahkemesi\'ne giderek kendileri ile yapmış olduklarını görüşmelerin hatırlatılması üzerine, \"HDP Milletvekilleri tutuklu milletvekilleri ile ilgili olarak görüşmek istediler. Kendileri ile görüştük. Kendileri taleplerini ifade ettiler. Bizde prosedürü anlattık. Daha sonra kendileri bir süre bahçede kalacaklarını söylediler. Şu anda Anayasa Mahkemesinin bahçesindeler\" dedi.

Arslan, \'Ne zaman gündeme alınacak tutuklu vekiller?\' sorusuna ise, şöyle cevap verdi:

\"Tutuklu milletvekillerinin başvuruları veya diğer başvurular bunların ne zaman gündeme alınacağını önceden bilmek mümkün değil. Raportörler raporu tamamladıklarında ve bölüm başkanlarına teslim ettiklerinde gecikmeksizin gündeme alınıyor. Dolaysıyla şu anda diğer başvurularda olduğu gibi tutuklu milletvekillerinin başvurularında da süreç devam ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AYM Başkanı Zühtü Arslan\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Ümit KOZAN - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)

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