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DHA ANKARA - “Askeri Casusluk” davasının savcısı tutuklandı

YUNANİSTAN'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının savcısı, FETÖ şüphelisi Zafer Kılınç, tutuklandı

25 Nisan 2018 23:03

YUNANİSTAN\'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir\'deki \'Askeri casusluk\' davasının savcısı, FETÖ şüphelisi Zafer Kılınç, tutuklandı. Edirne\'de yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere geçen hafta Ankara\'ya getirilen FETÖ şüphelisi eski savcı Zafer Kılınç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi\'ne getirildi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Kılınç\'ın, soruşturmayı yürüten savcıya da konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Savcılık işlemlerinin ardından \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Kılınç, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Kılınç polislerin arasında götürülürken

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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