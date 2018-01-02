DHA ANKARA - Ankara'da taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 105 taşeron işçisi kadro başvurusunda bulundu.

Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci bugün başladı. Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak\'a kadar başvuru yapmak zorunda. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 105 taşeron işçisi de bugün başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan işçilerin heyecanlı oldukları görüldü.

\'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ\'

EGO Genel Müdürlüğünde 11 yıldır temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Murat Kızıl, \"2 Ocak taşeron kardeşlerimizin, ağabeylerimizin bayramı. Bugün bizim bayramımız. Biz bugünü çok bekliyorduk, bizim beklediğimiz kadar evde çocuklarımız, eşimizde bekliyordu. Konut kredisi çekemiyorduk. Üç gün sonra ne olacağını bilmiyorduk. En mutlu günümüz bugün. Bugün sözleşmemizi imzaladık\" dedi. 15 yıldır taşeron işçisi olarak çalıştığını söyleyen Reyhan Tokat ise, \"Çok mutluyuz. 15 yıldır beklediğimiz buydu. İstediğimiz oldu\" diye konuştu.

Başvurunun ardından süreç, \'tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı\', \'ilana itirazlar\', \'itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı\', \'sınavın gerçekleştirilmesi\', \'sınav kuruluna itiraz\', \'itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı\' şeklinde devam edecek.



Görüntü dökümü

-İşçilerden görüntü

-İşçilerin başvurusu

-İşçiler ile röp.

-Belediyeden görüntü

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)