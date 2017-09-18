DHA ANKARA - Ankara'da silahlı rehine krizi

BAŞKENTTE silahlı bir kişinin, 2 kardeşini rehin aldığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda C.A. isimli şüpheli, ikna edilirken, rehineler kurtarıldı.

Ankara\'nın Keçiören İlçesi\'ndeki Felek Caddesi\'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 20\'li yaşlarda olduğu belirtilen C.A., 2 kardeşini silahla rehin aldı. İhbar üzerine, bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. C.A. ikna edilemeyince, olay yerine özel harekat ekipleri de geldi. Çevrede konuşlanan özel harekat polisleri, rehine kurtarma operasyonuna katıldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.A.\'nın, kardeşlerini neden gözaltına aldığı yönünde polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Polis ekiplerinden ve çevre güvenliğinden görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Özel harekatın çevrede konuşlanması

-Detaylar

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)