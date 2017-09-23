DHA ANKARA - Ankara'da protokol yolunu kapatıp eylem yaptılar

ANKARA\'da Kuzey Ankara TOKİ konutlarında oturan bir grup vatandaş yol kenarına otobüs durağı yapılması için, protokol yolunu bir süre kapatarak eylem yaptı.

Kuzey Ankara TOKİ konutlarında oturan yaklaşık 50 vatandaş, evlerine yakın protokol yolu üzerine otobüs durağının yapılması için eylem yaptı. Yol kenarına, \'Fıkra değil gerçek. Büyükşehir Belediyesi Erbakan Bulvarına otobüs durağı yapmadığı için otobüsle evimizin 50 metre önünden geçip Ulus\'tan aktarma yapıp 16 kilometre fazladan yol giderek evimize ulaşabiliyoruz\' yazılı pankart asan mahalle sakinleri, bir süre protokol yolunu trafiğe kapattı. Daha sonra yolu tekrar trafiğe açan mahalle sakinleri, çok sayıda dilekçede bulundukları ama buna rağmen otobüs durağının yapılmadığını söyledi.

Yeşiltepe mahalle muhtarı Ferhat Aygün, \"Burada yaklaşık bin kişi yaşıyor. Ama ulaşım sorunu yaşıyoruz. Pursaklar istikametinden gelip evine gitmek isteyen vatandaşlarımız evinin 50 metre önünden geçiyor ama durak olmadığı için inemiyor. En yakın durak üç kilometre yukarıda. Biz durak yapılmasını istiyoruz\" dedi. Eylen yapan vatandaşlar, polis ile yaptıkları görüşme sonrası dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eylem yapan vatandaşlar

Yolun kesme anları

Röpörtajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)