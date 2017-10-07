T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü (2)

KAÇTI, OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ Ankara'nın Mamak İlçesi'nde Gökay İ

07 Ekim 2017 06:02

KAÇTI, OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ

Ankara\'nın Mamak İlçesi\'nde Gökay İ. ile eşi Hilal İ.\'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille kaçan saldırganın Erol K. olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen otomobil, olay yeri yakınında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Erol K. kaçtı. Erol K., Hüseyin Gazi Türbesi\'nden Dostlar Mahallesi\'ne inen dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erol K.\'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:
-------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Ambulans ve polisten görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAÇTI OTOMOBİLİNDEETTİ Ankara MamakGökayHilalErolPlakasıDurHüseyin Gazi Türbesi Dostlar MahallesiOlayAmbulansGenelMustafa TURAPOĞLUANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24