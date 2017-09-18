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DHA ANKARA - Ankara'da öğrenci servisi devrildi:10 yaralı 

ANKARA'nın Sincan İlçesi'nde 5 aracın karıştığı kazada öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı

18 Eylül 2017 23:12

ANKARA\'nın Sincan İlçesi\'nde 5 aracın karıştığı kazada öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9\'u öğrenci 10 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerine doğru Osmanlı Mahallesi\'nde yaşandı. Burada bir öğrenci servis aracı ile biri park halindeki 4 otomobilin karıştığı kazada, içerisinde öğrencilerin bulunduğu minibüs devrildi. Kaza sonrası mahalleye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da hafif şekilde yaralanan 9\'u öğrenci 10 kişi, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü:
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Kazaya karışan araçlardan görüntü
Genel ve detay görüntüler 

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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