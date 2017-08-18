DHA ANKARA - Ankara'da göçük; 2 işçi yaralı

ANKARA'da Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinin inşaatında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi'nde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. 1249'uncu Sokak üzerindeki bir iş yeri inşaatının zemin katı, işçilerin beton attığı sırada aniden çöktü. Beton atan işçilerden Ali Ç. ve Oğuz D. 2 metre yükseklikteki bodrum katına düşerek, yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattan görüntü

-İnşaat işçisiyle röportaj

-Detaylar

Haber Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU ANKARA, (DHA)