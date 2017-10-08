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DHA ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde yangın paniği

ANKARA'nın Pursaklar İlçesi'nde bir hobi bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

08 Ekim 2017 06:53

ANKARA\'nın Pursaklar İlçesi\'nde bir hobi bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, gece saat 03:00 sıralarında, Pursaklar İlçesi Sütçü İmam Caddesi\'nde bulunan bir hobi bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında alevler bir anda ağaçlara ve bahçe içerisindeki kulübeye sıçradı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangın sonrası alev alev yanan kulübe kullanılamaz hale geldi. 
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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- İtfaiyenin müdahalesi
- Yangından görüntü
- Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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