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DHA ANKARA - Ankara'da Gar saldırısının yıl dönümünde polis  müdahalesi

ANKARA'da 2 yıl önce Gar Kavşağı'nda meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis, bib

10 Ekim 2017 12:47

ANKARA\'da 2 yıl önce Gar Kavşağı\'nda meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis, biber gazı ile müdahale etti.
Ankara Garı önünde gerçekleşecek olan anma nedeniyle polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı. Sıhhiye caddesinde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup anma programının düzenleneceği alana gitmek istedi. Fakat polis ekipleri, sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, milletvekillerine ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine izin verdi. Fakat grup hep birlikte girmek isteyince polis ekipleri müdahale etti.  Biber gazlı müdahale sonrası grup bölgeden uzaklaştırıldı.

Görüntü dökümü:
Toplanan grup
Grup ile polis arasında görüşme
Polisin müdahalesi
detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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