DHA ANKARA - Ankara'da çıkan yangında baba ve 2 oğlu yaralandı

ANKARA\'da 4 katlı binanın giriş kısmında çıkan yangında baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, 5 kişi ise dumandan etkilendi.



Yangın, saat 23.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi Pamuk Sokak\'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Apartmanın giriş kısmında Abdullah K.\'nın iki oğlu ile birlikte yaşadığı evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen dumanlar üst katlara yöneldi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangının büyümesi sonrası baba Abdullah K. ile oğulları Aziz ve Tolga K. yangından kurtulmak için evin balkonuna yöneldi. Ancak demir parmaklıklar nedeniyle balkondan çıkamayan baba ve iki oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla demir parmaklıkların kırılması sonucu kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıkları oluşan baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada apartmanda bulunan 5 kişide dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi, yangın sırasında evde bulunan kedisini de kurtardı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiyenin yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan evden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Yangında yaralanan kişilerden görüntü

Mahalle sakinlerinden görüntü

Mahalle sakinleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)