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DHA ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İsim benzerliği olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz' hakkında, basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı

26 Ağustos 2017 19:50

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ\'nün \'hava kuvvetleri imamı\' firari Adil Öksüz\' hakkında, basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"26.08.2017 tarihli bazı basın yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihinde Darbeye Teşebbüs eylemini organize eden FETÖ Terör Örgütü\'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz\'ün serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat etmesine rağmen havalimanlarında yakalanmadığına ilişkin haberlerin çıktığı, yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz\'ün FETÖ\'nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soyisim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır\"

Haber: ANKARA, (DHA)
 

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