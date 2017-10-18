DHA ANKARA - Alkollü kişinin ihbarı asılsız çıktı

ANKARA\'da polis \"Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum\" şeklinde gelen bir ihbar sonrası operasyon düzenlendiği evde asılsız ihbarla karşılaştı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Burada tek başına yaşayan M.A. iddiaya göre 155\'i arayarak, \"Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum\" şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çağrısına rağmen M.A. evin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel hareket polisleri sevk edildi. Kapıyı koçbaşı yardımıyla kırarak içeri giren Özel Harekat polisleri M.A.\'nın evde kanepe üzerinde sızarak uyuduğunu ve ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından özel hareket polisleri mahalleden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mahalleden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)