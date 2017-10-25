DHA ANKARA - Akşener'in kuracağı partinin programı belli oldu

MHP\'den ihraç edilen Meral Akşener\'in yarın açıklaması beklenen yeni partinin programı belli oldu.

Meral Akşener, yarın yeni partisinin programını açıklayacak. Akşener önce, partilililer ile birlikte saat 09.00\'da İçişleri Bakanlığı\'na giderek partinin başvuru dilekçesini verecek. Ardından Yenimahalle\'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi\'ne geçecek olan Akşener, burada parti ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bu arada yeni partinin programı da belli oldu. \'İyi bir Türkiye\', \'Demokrasi ve Hukuk\', \'Toplum\', \'Kamu Yönetimi\', \'İç ve Dış Güvenlik\', \'Kurumlar\', \'Dış Politika\' ve \'Hedefler\' başlıklı 8 ana hedeften oluşan parti programında ana slogan ise, \'Türkiye iyi olacak\' oldu.

\'ZOR DÖNEMDE YOLA ÇIKTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ\'

Açıklanan parti programında ilk sırada yer alan \'İyi bir Türkiye\' programı şu şekilde açıklandı: \"İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz. İyi insanları insanlık tarihine armağan etmiş bir milletiz. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre bu milletin iyi insanları arasından yetişti. Onlar insanlara iyiliği, iyi insan olmayı öğütlediler. İyiliğin peşinden koştular. İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan o büyük Osmanlı Devleti doğdu. Bu devlet büyüdü, üç kıtaya hâkim oldu o insanların torunlarıyla, Sarı Saltuklarla. Gittiği yerlere sevgi kültürünü götürdü. \'Yaratılanı severim, yaratandan ötürü\' diyerek. Bizler bu inançla yola çıkıyoruz. İyi insanlar, iyi bir Türkiye için bir araya gelecek ve \'Türkiye iyi olacak\'. Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı, çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık, milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz. Zor dönemde ve zor şartlarda yola çıktığımızın farkındayız. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Seksen milyonuz. Büyük bir milletiz. Büyük bir ekonomiyiz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Paylaşamıyoruz. Hakça paylaşacağız. Birlikte başaracağız. Adil olacağız. Adaleti sağlayacağız. Mazlumun, haklının yanında, zalimin karşısında olacağız. Farklılıklarımızı değil, ortak yanlarımızı öne çıkaracağız. Farklılıklarımızı göreceğiz. Aynı türkülerle oynayan, eğlenen, evlenen, aynı acıları paylaşan, aynı ekmeği bölüşen, aynı türkülerle ağlayan biz değil miyiz. İyi bir Türkiye için varız. İyi bir Türkiye için buradayız. İyi bir Türkiye için yanınızdayız. İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz.\"

PARTİNİN İLKELERİ

Partinin ilkeleri ise, \"Türk milletine güveni esas almak. Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak. Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak. Çözüm üretmek ve çalışkan olmak. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak. Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak. Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak. Farklılıklara saygılı olmak. Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak\" olarak özetlendi.

PARTİNİN AMAÇLARI

Yapılan açıklamada partinin amacı ise şu başlıklar altında toplanıyor: \"Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak. Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak. Parlamenter sistemi yaşatmak. Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak. Fırsat eşitliği sağlamak. Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek.\"

PARTİNİN HEDEFLERİ

Yeni partinin hedefleri ise şu şekilde açıklandı: \"Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek. Milli gelirimizi ilk beş yıl sonunda 14.500 dolar yapmak. Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak. Kırk yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranı beş yıl içinde yüzde 100 olacak. Küresel refah endeksinde ilk beş yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak. Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak. İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek. İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak. Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak. PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak. İlk beş yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 8 altına düşürmek. Teknolojide endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek. Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek. Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak.\"

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)