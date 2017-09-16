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DHA ANKARA - Akıncı Üssü davasında bir sanık tahliye edildi 

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, mahkeme ara kararını açıkladı

16 Eylül 2017 01:05

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıklardan eski Astsubay Ahmet Taşhanlıoğlu\'nu tahliyesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim\'e erteledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonda, 1 Ağustos 2017\'den itibaren görülen, 31 sanığın savunmasının alındığı duruşmanın 27\'inci celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı. Sanık avukatlarının özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal\'ın duruşmada tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddeden mahkeme, duruşma salonunda sanık ve sanık avukatlarına yönelik hakaret ve tehdit iddialarının duruşma zabıtlarının incelenmesinin ardından gerekli görülürse Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Darbe gecesi Akıncı Üssü\'nde yaşananlarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nca hazırlanan idari tahkikat raporunun müzekkere yazılarak istenmesine karar veren mahkeme, aralarında Fetullah Gülen\'in de bulunduğu firari sanıkların infazlarının beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, sanıklardan eski Astsubay Ahmet Taşhanlıoğlu\'nu yurt dışı yasağı koyarak tahliye ederken, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 9 Ekim 2017\'ye erteledi.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA)

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