DHA ANKARA - Akıncı Üssü davası sanığı nizamiyedeki olaylardan şehit ve gazileri sorumlu tuttu (2)

SANIĞA \'NEDEN SIKTIRDIN\' TEPKİSİ

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Akıncı Üssü nizamiyesi önünde toplanan kalabalığın üzerine ateş edilmesi için emir verdiği iddiasıyla yargılanan eski Albay Ali Eraslan\'a, 15 Temmuz gecesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler izletildi. Görüntüler izletilirken, müşteki sıralarında ayağa kalkan şehit yakını bir kadın, \"Niye sıktırdın, neden sıktırdın?\" diye bağırdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen davada, savunmasını tamamlayan sanık Ali Eraslan\'ın çapraz sorgusu yapıldı. Nizamiye girişinde 9 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin ateş etme emrini kendisinin vermediğini iddia eden sanık Eraslan\'a, o gece vatandaşların telefonlarıyla çektiği ve dava dosyasına giren görüntüler izletildi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu; ancak kalabalığa ateş etme emri vermediğini ileri süren sanığa müşteki sıralarından tepki geldi. Ayağa kalkan şehit yakını bir kadın, \"Niye sıktırdın, neden sıktırdın?\" diye bağırdı.

Bir avukat da nizamiye önünde şehit olanlardan 3 kişinin ismini okuyarak, sanığa bu kişileri tanıyıp tanımadığını sordu. Sanık, \"Tanımıyorum\" cevabını verdi. Avukat ise \"Bu kişilerin ölümünden vicdan azabı duymuyor musunuz?\" diye sordu. Sanık, bu soruya cevap verirken, müşteki sıralarından sanığa yönelik sinkaflı sözler sarf edildi. Yaşanan tartışma sırasında şehit yakını kadın tekrar ayağa kalkarak, \"Gördüm o söyledi, emri o verdi\" diye bağırdı.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)