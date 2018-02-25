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DHA ANKARA - Adalet Bakanlığı, Salim Müslim'in iadesi için çalışma başlattı

Adalet Bakanlığı, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı

25 Şubat 2018 19:37

Adalet Bakanlığı, Çekya\'nın başkenti Prag\'da yakalanan terör örgütü PYD/PKK\'nın eski eş başkanı Salih Müslim\'in Türkiye\'ye iade edilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya\'nın başkenti Prag\'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslim\'in iadesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer verildi:\"Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark\'ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Nitelikli olarak kasten adam öldürmek\', \'Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs\', \'Mala zarar verme\', \'Kamu malına zarar verme\', \'Tehlikeli maddeleri nakletmek\' suçlarından kamu davası açılmıştır. Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir. Söz konusu şahsın, Çekya\'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir. Çekya\'nın başkenti Prag\'da gözaltına alınan şahsın, Türkiye\'ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya\'nın da taraf olduğu \'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi\'nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.\"


Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
 

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