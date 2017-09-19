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DHA ANKARA - Abdullah Gül: Değişikliğin fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum

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19 Eylül 2017 00:47

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG)  ile ilgili yapılacak değişikliğe ilişkin, \"Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum\" dedi. 

Abdullah Gül TEOG ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,\"Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlar, başarılar dilerim. Gündemde olan sınav sistemi değişikliğinin çok boyutlu bir çalışma ile yapılmasını ve özellikle fırsat eşitliği ilkesini korumasını umuyorum\" ifadelerini kullandı. 

Haber: ANKARA,(DHA) 

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