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DHA ANKARA - ABD'DEN VİZE AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize hizmetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu

08 Ekim 2017 23:41

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği vize hizmetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklama büyükelçiliğin Twitter hesabından yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

\'Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nin ABD Misyonu\'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin, taahhütleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye\'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.\'

Haber: ANKARA,(DHA)

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