DHA ANKARA - ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi 'Zeytindalı Caddesi' oldu

ANKARA\'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği\'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi\'nin ismi \'Zeytindalı Caddesi\' olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Şubat ayı Meclis toplantısında aldığı karara göre, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi\'nin ismi \'Zeytindalı Caddesi\' olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi\'nin aldığı karar, valilik tarafından onaylandıktan sonra yeni tabela yerine takıldı. Bu arada büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan polisler, tabelanın değişimi sırasında büyükelçilik binasından görüntü alınmaması şeklinde uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Eski tabeladan görüntü

-ABD Büyükelçiliği\'nden görüntü

-Tabelanın değiştirilmesi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-