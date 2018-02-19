T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA - ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi 'Zeytindalı Caddesi' oldu

ANKARA'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi 'Zeytindalı Caddesi' olarak değiştirildi

19 Şubat 2018 16:31

ANKARA\'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği\'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi\'nin ismi \'Zeytindalı Caddesi\' olarak değiştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin Şubat ayı Meclis toplantısında aldığı karara göre, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi\'nin ismi \'Zeytindalı Caddesi\' olarak değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi\'nin aldığı karar, valilik tarafından onaylandıktan sonra yeni tabela yerine takıldı. Bu arada büyükelçiliğin güvenliğini sağlayan polisler, tabelanın değişimi sırasında büyükelçilik binasından görüntü alınmaması şeklinde uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:
-Eski tabeladan görüntü
-ABD Büyükelçiliği\'nden görüntü
-Tabelanın değiştirilmesi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA Amerika Birleşik Devletleri ABD BüyükelçiliğiNevzat Tandoğan CaddesiCaddesiAnkara Büyükşehir BelediyesiMeclisABD Ankara BüyükelçiliğiBüyükşehir BelediyesiBuGörüntü Dökümü EskiBüyükelçiliğiCEYLANMuhammet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24