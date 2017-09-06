DHA ANKARA - ABD Büyükelçiliği önünde polis müdahalesi

ABD Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba polis, biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen eylemciler, daha sonra elçilik önünden ayrıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi\'ne üye bir grup eylemci, ABD Büyükelçiliği binasının karşısında bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamayacağını belirten ve arazinin bir bölümünün ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne satıldığını ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Yapılan basın açıklamasının ardından büyükelçilik önüne siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis, izin vermedi. Eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedenin ardından gruba biber gazıyla müdahale edildi. Polis müdahalesinin ardından eylemciler, büyükelçilik önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemcilerin görüntüsü

-Polis müdahalesi

-Siyah çelenk taşınması

-Polislerden görüntü

-Basın açıklaması

-Detaylar

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)