DHA ANKARA - 693 ve 694 sayılı KHK'lar Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), bugün Resmi Gazete\'de yayımlandı.

693 ve 694 sayılı iki yeni KHK, Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 693 sayılı KHK\'ya göre; TBMM\'den 5, HSK\'dan 1, Türk Tarih Kurumu\'ndan 1, BDDK\'dan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 142, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'ndan 12, TSE\'den 9, KOSGEB\'ten 5, Türk Patent ve Marka Kurumu\'ndan 2, Şeker Kurumu\'ndan 1, Devlet Personel Başkanlığı\'ndan 2, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü\'nden 32, SGK\'dan 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan 2, Dışişleri Bakanlığı\'ndan 4, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 8, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 17, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 215, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden 12, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nden 4, Milli Savunma Bakanlığı\'ndan 19, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan 7, BTK\'dan 7, Yüksek Öğretim kurumlarından 172, Kara Kuvvetleri\'nden 106, Deniz Kuvvetleri\'nden 40, Hava Kuvvetleri\'nden 90, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan ise 3 personel ihraç edildi.

Ayrıca 3 dernek, 2 gazete, 1 haber ajansı kapatılırken; 1 hastane, 1 vakıf ve 1 radyo da yeniden açıldı.

57 GÖREVE İADE

Hava Kuvvetleri\'nde 5, Deniz Kuvvetleri\'nde 9 asker görevine iade edildi. Ayrıca daha önce haklarında soruşturma yürütülen, 42 kişi ile 1 akademisyen de çalıştıkları kurumlarda göreve iade edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan emekli 10 generalin rütbeleri elinden alınırken, Deniz Kuvvetleri\'nde 3 asker ise KHK kapsamından çıkarıldı.

32 BİN POLİS İLE 4 BİN HAKİM VE SAVCI ALINACAK

KHK\'lar ile ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne 29 bin, Özel Harekat\'a 3 bin 4 kişilik kadro tahsis edilirken, 4 bin de yeni hakim ve savcı alınacağı bildirildi.



Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA)