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DHA ANKARA - 2 YENİ KHK YAYIMLANDI, ÇOK SAYIDA PERSONEL KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ 

ANKARA (DHA) - 'Olağanüstü Hal' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Aralık 2017 10:52

ANKARA (DHA) - \'Olağanüstü Hal\' uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete\'de yayımlandı. Kamu kurumlarından toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.
Bazı kurumlar ve ihraç edilen personel sayıları şöyle: Yargıtay Başkanlığı\'ndan 22 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan 341 kişi, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 245 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'ndan 12 kişi, TÜBİTAK\'tan 45 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı\'ndan 53 kişi, Dışişleri Bakanlığı\'ndan 10 kişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'ndan 19 kişi, İçişleri Bakanlığı\'ndan 20 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden 61 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan 360 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan 392 kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 327 kişi...

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