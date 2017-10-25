DHA ANKARA - 15 Temmuz'da bombalanan Meclis çatısına kuşlar yuva yaptı 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nin darbe girişiminde bombalanan şeref holünün çöken çatı kısmına kuşlar yuva yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde, en büyük hasarı şeref holü almıştı. Uzun bir tadilat sürecinin ardından camekan içine alınarak müze haline getirilen bölüme, Meclis\'e gelen heyetler 15 Temmuz anısına çiçek bırakıyor. Darbe girişimi izlerinin en iyi görüldüğü ve ziyaretçilerin de ilgisini çektiği camekan içerisendeki çatıyı kapsayan alana kuşlar yuva yaptı. Edinilen bilgiye göre kuşların zarar görmemesi amacıyla bir tahliye süreci başlatılacak. Kuşlar oluşturalacak yeni yuvalara yönlendirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TBMM çatısındaki kuşların cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-

