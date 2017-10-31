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DHA ANKARA-   15 Temmuz gecesi vatandaşların darbeye karşı duruşu fotoğraf karelerinde

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığında, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinin analiz edildiği bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına girdi

31 Ekim 2017 18:15

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığında, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinin analiz edildiği bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına girdi. Raporda yer alan fotoğraflarda vatandaşların darbecilere karşı verdiği mücadele kare kare yer alıyor. Fotoğraf karelerinde gözüken saate göre, 23.48 sıralarında Genelkurmay\'ın önünde tam teçhizatlı kalabalık asker grubu gözüküyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları kışlaya girmeye çalışıyor. Kalabalığın artmasıyla fotoğrafta ismi ver alan Binbaşı Oğuzhan Konuk, silahlı askerlerle vatandaşlara müdahale ediyor. Kurmay Binbaşı Veysel Özmen de aynı bölgeye gelerek vatandaşları engellemeye çalışıyor. Bu sırada bazı askerlerin hava ateş açtığı gözüküyor. Genelkurmay koridorlarına girmeyi başaran bir grup vatandaşın üzerine Tuğamiral Sinan Sürer\'in de aralarında bulunduğu askerler ateş açıyor. Saat 02.55\'te Uzman Çavuş Mustafa Mengi, şehit edilen sivil bir vatandaşı kolundan sürükleyerek merdiven başına getiriyor. Bu sırada Kurmay Albay Mustafa Çiçek olduğu belirlenen kişi de olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla ölen kişinin fotoğraflarını çekiyor. Daha sonra şehit olan vatandaş tam teçhizatlı askerler tarafından merdivenlerden aşağı sürüklenerek indiriliyor. 

Görüntü Dökümü
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-FOTOĞRAFLI 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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