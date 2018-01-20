DHA ANKARA - 11 kişinin öldüğü, 44kişinin yaralandığı kazadan saatler önce yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı 

ESKİŞEHİR\'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 2\'si şoför 44 kişinin yaralanmasına neden olan otobüsün Ankara\'da bir grup yolcuyu aldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'dan Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi\'ne ait ve Muhsin Özer idarisindeki 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 2\'si şoför 44 kişi yaralandı.

Ankara\'da 20 yıldır tur firması olarak faaliyet gösteren Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesine ait otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece önce Kızılay Güven Parka gelen Erkan Aydoğan idaresindeki otobüs bir süre sonra Kumrular Sokağına geçiyor. Sokak üzerinde bekleyen ve geziye gitmeye hazırlanan bir grup yolcu saat 23.16 sıralarında otobüse biniyorlar. Otobüs saat 23.33 sıralarında buradan hareket ediyor. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan otobüs ve yolcuları ardından Ankara\'nın farklı noktalarında bekleyen diğer yolcuları alarak Bursa\'ya hareket etti.

Bu arada Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesinin sosyal medya hesabında, Bursa gezisi ile ilgili, \"En güzel karne hediyesi dedik, 19-26 Ocak Bursa Uludağ gezisi koyduk. Yoğun ilginize çok teşekkürler, kayıtlarımız dolmuştur\" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüsün Kumrular Sokak\'a gelişi

-Bir grup yolcunun otobüse hareket etmesi

-Otobüsün sokak üzerinden geçişi

-Sokaktan görüntü

Haber : Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-