DHA: ALADAĞ YURT FACİASINDA 1 YIL ACILARLA GERİDE KALDI

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde 10\'u öğrenci, 1\'i yurt müdürünün kızı, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar Cemaati\'ne ait kız yurdu yangını faciasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sürede 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edilirken, yanan yurt yıkıldı, öğrenciler için yeni yurt yapılıyor. Facianın 1\'inci yıl dönümünde mezarlıklara gelen ölen çocukların yakınları, gözyaşı döküp adalet istedi. Bir grup ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret edip yaşadıkları süreci anlattı. Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016\'da elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in 6 yaşındaki kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş yaşamlarını yitirdi.

Türkiye\'nin yüreğini yakan ve yurtlarla ilgili büyük tartışmalara neden olan yangınla ilgili Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yangında kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz hakkında 15\'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ramazan Dede\'nin sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılandığı dava Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ederken, geçen sürede 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt da yıkıldı.

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR

İddianamede gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle 7 sanığın da asli kusurlu olduğu belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarında yangın sonrası alınan örnekler incelenmesi sonrası 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 19 sayfalık raporda yangının, elektrik tesisatında oluşan kısa devre ile 2 katta aynı anda başladığı belirtildi. Yurtta kullanılan malzemelerin yangının hızla yayılmasına neden olduğu kaydedilen raporda, tartışma konusu olan yangın kapılarının ise dayanıksız PVC malzemeden yapıldığına yer verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile gerçek dışı denetim raporu düzenleyen 4 memur hakkında soruşturma izni verilmişti. Bunun üzerine, İlçe Milli Eğitim müfettişleri tarafından, Mehmet Aktaş\'a \'kınama\', faciadan önce yurtta yapılan denetimde, önceden önlem alındığı yönünde sahte rapor düzenleyen 2 memura ise, 1\'er günlük maaş kesintisi cezası verilmişti.

ANKARA\'DA SESLERİNİ DUYURMAK İSTEDİLER

Yurt yangınında okul çağındaki çocuklarını kaybeden Aladağlılar da, dün Ankara\'ya giderek Milli Eğitim Bakanlığı önünde seslerini duyurmak için açıklama yaptı. Yangının üzerinden 1 yıl geçmesine karşın davada bir gelişme yaşanmadığını savunan aileler, bir an önce adaletin tecelli etmesini istedi.

MEZARLIKTA GÖZYAŞI

Facianın yıl dönümünde, mezarlıklar dolup taştı. Aileleri, akrabaları ve köylüler, çocukların mezarlarına gelip, dua etti. Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Sevim Köylü ve Zeliha Avcı\'nın mezarlarının olduğu Köprüçük Mahallesi\'nde mezarlığında çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

300 KİŞİLİK YURT YAPILIYOR

Sinanpaşa Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde 160 kişilik yıkılan pansiyonun yerine temmuz ayında başlanan yeni yurt inşaatı devam ediyor. 300 kişilik olan yurdun gelecek yıl mart ayında tamamlanması bekleniyor. Yurtta öğrencilerin 4 kişilik odalarda kalacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU\'NU ZİYARET ETTİLER

Yangında evlatlarını kaybeden aileler, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret edip yaşadıkları süreci anlattı. Ziyarete CHP Adana Milletvekili Zülfikar Tümer İnönü, Elif Doğan Türkmen ile yurt davasını yakından takip eden Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur da katıldı.



Görüntü Dökümü

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- Aladağ\'da inşaatı süren yeni yurt binasından görüntüler

- Eski yurt binasının bulunduğu yerden görüntü

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Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ALADAĞ (Adana), (DHA)