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DHA: Abdullah Gül, AKP kongresine katılmayacak

Gül'e özel olarak davetiye gönderildiği öğrenilmişti

20 Mayıs 2017 21:15

Doğan Haber Ajansı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, AKP'nin yarın Ankara'da yapılacak 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CNN Türk canlı yayınında Gül’ün kongreye katılmayacağına yönelik duyumlar aldığını söyledi. 

Gül, cumhurbaşkanlığı görevinden sonra siyasi programlara katılmama kararı almıştı.

DHA’nın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan olacağı AKP'nin olağanüstü  kongresine özel olarak davet edilen Abdullah Gül'ün, kongreye katılmayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama kararı alan 11. Cumhurbaşkanı Gül, bu geleneği AKP kongresi için de bozmadı.

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