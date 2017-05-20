DHA: Abdullah Gül, AKP kongresine katılmayacak

Doğan Haber Ajansı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, AKP'nin yarın Ankara'da yapılacak 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de CNN Türk canlı yayınında Gül’ün kongreye katılmayacağına yönelik duyumlar aldığını söyledi.

Gül, cumhurbaşkanlığı görevinden sonra siyasi programlara katılmama kararı almıştı.

DHA’nın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan olacağı AKP'nin olağanüstü kongresine özel olarak davet edilen Abdullah Gül'ün, kongreye katılmayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama kararı alan 11. Cumhurbaşkanı Gül, bu geleneği AKP kongresi için de bozmadı.