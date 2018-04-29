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BBC Türkçe

DHA: 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi

Doğan Haber Ajansı, Konya merkezli yürütülen ve 'FETÖ'ye yönelik olduğu belirtilen soruşturma kapsamında yedi ilde 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildiğini bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Doğan Haber Ajansı, Konya merkezli yürütülen ve 'FETÖ'ye yönelik olduğu belirtilen soruşturma kapsamında yedi ilde 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildiğini bildirdi.

Polis, bu kişilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'FETÖ soruşturması' kapsamında gerçekleştirildi.

Ajans, askerlerin 62'sinin Türk Hava Kuvvetleri'nde, dördünün Deniz Kuvvetleri'nde, ikisinin Kara Kuvvetleri'nde, ikisinin ise Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğunu bildiriyor.

Bu kişiler arasında iki albay, yedi yüzbaşı, 36 üsteğmen, üç teğmen ve 22 astsubayın bulunduğu aktarılıyor.

Operasyon; Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova'da eş zamanlı düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken, operasyonun devam ettiği belirtiliyor.

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