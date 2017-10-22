D.G.Sivasspor-Bursaspor maçında ilkler yaşandı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - DEMİR Grup Sivasspor ile Bursaspor\'un randevusundan birçok ilk çıkarken, her iki takımın oyuncuları da kaçan 2 puana üzüldüklerini dile getirdiler.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynadığı maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı. Zorlu randevuda her iki takım adına da birçok ilk yaşandı. İlk kez bu sezon ligde bir maçta gol çıkmazken, bu karşılaşma öncesindeki 77 karşılaşmada ise en az bir gol görülmüştü. Aynı zamanda puanlarını 13\'e yükselten her iki takım da bu sezon ilk kez ligde beraberlikle tanıştı.

\'3-5-2 SİSTEMİ BURADA DA TUTTU\'

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa her iki takımdan oyuncuları maçı değerlendirdi. Bursaspor\'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, oyun sistemini değerlendirdi. Çok az bir süre maçlarda 3-5-2 sistemini oynamalarına karşın antrenmanlarda uzun süredir bu sisteme çalıştıklarını kaydeden genç oyuncu, \"En azından uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Sivas deplasmanında 3-5-2 sistemi burada da tuttu, gol yemedik. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum, benim, Dzon Delarge\'ın ve Pablo Batalla\'nın kaçırdığı goller var. İyi oynadığımızı düşünüyorum, taraftarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah Antalyaspor maçında galip gelip yeni bir seri başlatacağız\" dedi.

Yeşil beyazlı ekibin bir diğer savunmacısı Titi ise, yeni sistemin Paul Le Guen\'in anlayışını yansıttığını belirterek maç içinse, \"Galibiyeti alamamaktan ötürü üzgünüz. Bursaspor forması giyiyorsanız, her maç galibiyeti almak için odaklanırınız\" diye konuştu.

\'MAÇ BİZİM HAKKIMIZDI\'

Demir Grup Sivasspor cephesinde ise Ziya Erdal maça iyi hazırlandıklarını ve iyi konsantra olduklarını söyleyerek, \"Bursaspor\'un çabuk oyuncuları var. Kontraatağı iyi oynayan bir takım, buna iyi bir çözüm bulduk. Pozisyonlarımız daha çok. Sonuçta içeride oynadığımız için 2 puan kaybettik. Maç bizim hakkımızdı diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor\'un bir diğer oyuncusu Mert Hakan Yandaş da şunları söyledi: \"Kazanmak için sahaya çıktık. Kazanmak için gerekli pozisyonları bulduk. Birbirimize alıştıkça daha iyi oynuyoruz, lige de keyif veriyoruz.\"

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