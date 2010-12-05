-DGD ÖDEMELERİNDE YOLSUZLUKTA 5 TUTUKLAMA ERUH (A.A) - 05.12.2010 - Siirt'in Eruh ilçesinde Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında 4 mühendisinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alınan ve aralarında Kadastro Müdürlüğü ile Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 12 kişiden 6'sı Eruh İlçe Emniyet Amirliğindeki sorgulamanın ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise ''rüşvet, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık'' suçlaması ile nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Eruh Cumhuriyet Savcılığındaki sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve aralarında Eruh İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 3 ziraat mühendisi ile Siirt Kadastro Müdürlüğünde görev yapan 1 kadastro mühendisinin de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Siirt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince 1 Aralık tarihinde Siirt ile Eruh ilçesi ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, operasyonlarda, DGD ödemelerinde rüşvet, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Eruh'ta 7, Siirt'te 4 ve Mersin'de 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.