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Dünya

Deyrizor'da Suriye ordusu ile YPG arasında çatışma

Çatışmada 20 Suriye askerinin öldüğü belirtildi

30 Nisan 2018 02:51

 Suriye ordusuna bağlı güçler iler PYD arasında Suriye'nin Deyrizor kentinde çatışma çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, iki grup arasında çıkan çatışmalarda, Suriye ordusundan en az 20 kişi ile 5 PYD'linin öldüğü ifade edildi.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

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