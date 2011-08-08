-DEYR EZ ZOR"DA SALDIRILAR SÜRÜYOR BEYRUT (A.A) - 08.08.2011 - Tank destekli Suriye askeri birliklerinin doğudaki Deyr Ez Zor kentine dün başlattıkları operasyonun bugün de devam ettiği, bu sabah kentten ağır silah sesleri duyulduğu bildirildi. Suriye'deki protesto eylemlerini organize eden Yerel Koordinasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Deyr Ez Zor'da bugün de topçu ateşi ve makineli silahlarla saldırılarına yeniden başladığı belirtildi. Suriye Devrim Koordinasyon Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, Deyr Ez Zor kentindeki dünkü operasyonda en az 50 sivilin öldüğü bildirilmişti.