-Dexia'yı kurtarmada sona yaklaşıldı BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2011 - Belçika ve Fransa, Yunanistan'da büyük zarar yazarak zora giren Dexia'yı kurtarma planında sona yaklaştı. Belçika Başbakanı Yves Leterme, Dexia'nın 113 milyar avroluk sorunlu aktiflerinin yeni oluşturulacak ''kötü'' bankaya aktarılacağını ve Fransa'yla birlikte mevduat sahiplerini ve kreditörleri koruma garantisi vereceklerini söyledi. Dexia'ya verilecek devlet garantisi nedeniyle Belçika'nın kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 1-2 artacağını belirten Leterme, garanti karşılığında bankadan tazminat alacaklarını ve para kaybetmeyeceklerini dile getirdi. Leterme, ''Sorun, bankanın şimdilik uzun vadeli kredi alamaması. Devlet (garantör olarak) bu kredilerin alınıp geri ödenmesini bekleyebilir'' dedi. Bankaya sağlanacak devlet garantisinde Belçika'nın payının şimdilik kesinlik kazanmadığını belirten Leterme, 2008 yılında olduğu gibi ''üçte ikisi Belçika'' şeklinde bir oranlamayı ihtimal dışı bıraktı. Dexia'dan paralarını çekmek isteyen mevduat sahiplerine tepki gösteren Leterme, bunu meşrulaştıracak hiçbir neden bulunmadığını, ''hiçbir banka müşterisinin tek sent zararı olmayacağını garanti ettiklerini'' vurguladı. Bu arada Belçika'da Hollandaca yayımlanan Te Dijd gazetesi, paniğe kapılan mevduat sahiplerinin online işlemler hariç Dexia'dan dün 300 milyon avro civarında para çektiğini duyurdu. Bankaya yakın kaynaklar, Dexia'nın Fransa'daki belediyelere açtığı kredileri, yeni oluşturulacak ve Fransız kamu bankaları Posta Bankası (La Banque Postale) ve CDC (Caisse des Depots et Consignations) tarafından fonlanacak birime aktararak Türkiye'deki iştiraki Denizbank ve Belçika'daki bankacılık birimine müşteri arayabileceğini belirtiyor.