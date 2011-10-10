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Ekonomi

Dexia'yı kurtarma paketinin detayları BRÜKSEL (A.A)

10 Ekim 2011 01:36

-Dexia'yı kurtarma paketinin detayları BRÜKSEL (A.A) - 09.10.2011 - Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin Dexia'yı kurtarma planının detayları ortaya çıktı. Belçika basınına göre Dexia'nın Belçika ve Fransa'daki karlı bankacılık birimleri kamulaştırılarak Türkiye'deki iştiraki Denizbank satışa çıkarılacak. Bankanın 90 milyar avro civarındaki riskli aktifleri ise ayrı bir birimde toplanarak yüzde 60'ına Belçika, yüzde 36,5'ine Fransa ve yüzde 3,5'ine Lüksemburg hükümetleri garantör olacak. Dexia'nın karlı birimlerinin kamulaştırılmasını öngören kutarma planına göre, Dexia Bank Belçika için 4 milyar avro ve Fransa birimi için 650-700 milyon avro kamulaştırma bedeli ödenecek. Belçika basınına göre bu süreçte bankanın en çekici iştiraki olan Denizbank da satışa çıkarılacak.

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