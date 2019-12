Dexia, ortağı Denizbank'ı satacak mı?

T24 -

Financial Times: Ciddi sorun yaratabilir

Guardian: Dexia 3 ayda yüzde 50 değer kaybetti

Belçika gazetesi De Standaard'da yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, bölünmenin ilk etabında Fransız belediyelerine verilen yeni krediler yeni kurulacak bir Fransız bankasına devredilecek. Habere göre daha sonra Denizbank, Dexia Asset Management ve Dexia'nın Kanada'daki ortaklığı gibi sağlıklı varlıklar teker teker satılacak.Dexia Bank Belgium 2011 sonuna kadar satılabilecek varlıklar arasında yer alırken, Dexia Credit Local, İtalya'da faaliyet gösteren Crediop ve İspanya'da faaliyet gösteren Sabadell ise 'kötü banka'ya devredilecek ve Fransa ile Belçika devletlerinden garanti alacak.Finansal kriz sırasında 2008 yılında 6 milyar Euro devlet yardımı alarak kurtarılan Dexia, Haziran ayı sonunda 3.8 milyar Euro kadar olduğu belirtilen Yunanistan tahvili portföyü ve bu ülkeden kaynaklanan 4.8 milyar Euro'luk kredi riski nedeniyle piyasada baskı altında bulunuyor. Bankanın Yunanistan kaynaklı yükümlülükleri 2.5 milyar Euro olan sermaye değerini aşıyor.Dexia'nın dün düzenlenen ve bugünün erken saatlere kadar devam eden yönetim kurulu toplantısı sonrasında CEO Pierre Mariani'nin bankanın faaliyetlerine zarar veren yapısal sorunları çözecek önlemler almakla görevlendirildiği belirtildi.2008 yılında Fransa ve Belçika hükümetleri girişimiyle kurtarılan Dexia, Türkiye'de Denizbank'ın ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Financial Times, Yunanistan, İtalya ve sıkıntıdaki diğer bazı Avrupa ülkelerine 21 milyar euro'ya yaklaşan tutarda kredi açmış olan Dexia'nın "dün uygulamada bölünmeyi de kapsayabilecek stratejik seçenekleri görüştüğünü" duyurdu. Belçika Maliye Bakanı'nın Dexia'nın arkasında oldukları açıklamasını aktaran Financial Times, "Görüşmeler Yunanistan'ın hedeflerini tutturamayacağı açıklamasını takiben bankacılık hisselerinde yaşanan satışları izledi. Dexia ise, yönetim kurulu toplantısı ya da kredi derecelendirme kuruluşu Moodys'in dün kendilerini olası not düşürme için izlemeye alması konusunda yorum yapmadı." yorumunu yaptı.Financial Times, sadece Dexia değil, diğer bankalar için de bankalar arası gecelik borçlanma işlemlerinde kaynakların kurumasının ciddi bir sorun yaratabileceği uyarısında bulundu. Gazete, Avrupa Merkez Bankası'na finansman olanaklarının vadesini uzatma çağrısı yaptı.Aynı kaygılara yer veren Guardian da Dexia hisselerinin 3 ayda yüzde 50 değer kaybettiğini aktarıyor; "Dexia'nın bazı kolları yani fon yönetimi kolu, Türkiye'deki bankası ya da Fransız belediyelerine kredi veren Credit Local kolu, topyekûn bir parçalanmayı önlemek için ayrılabilir" diyor.