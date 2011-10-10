-Dexia, kurtarma planını onayladı BRÜKSEL (A.A) - 10.10.2011 - Dexia yönetim kurulu, Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin dün şekillenen kurtarma planını onayladı. Dexia'dan yapılan açıklamada, aktif yönetimi birimi hariç Belçika'daki bankacılık faaliyetlerinin 4 milyar avroya kamulaştırılacağı ve bu işlem nedeniyle 3,8 milyar avro zarar yazılacağı belirtildi. Dexia'nın karlı Belçika biriminin yakın gelecekte elden çıkarılması nedeniyle bankanın kısa vadeli sermaye ihtiyacının en az 14 milyar avro azalacağı kaydedildi. Riskli aktifleri kapsamında Belçika, Fransa ve Lüksemburg hükümetlerinin 10 yıl vadeye kadar 90 milyar avroluk devlet garantisini kabul eden Dexia'ya Belçika'nın yüzde 60,5, Fransa'nın yüzde 37,5 ve Lüksemburg'un yüzde 3 oranında kefil olacağı bildirildi. Fransız belediyelerin finansmanında bu ülkenin kamu bankaları Caisse des Depots ve La Banque Postale tarafından desteklenecek Dexia'nın bu sayede yaklaşık 10 milyar avroluk kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Öte yandan, Lüksemburg merkezli iştiraki Dexia Banque Internationale'ın satışı için bir grup yatırımcıyla görüşmelerini sürdüren bankanın 25 Ekim'de resmi teklif beklediği dile getirildi. Bu arada Belçika'nın ekonomi gazetesi L'echo, Katarlı bir fonun Dexia'nın Lüksemburg birimini 900 milyon avroya satın almak için harekete geçtiğini duyurdu. Dexia yönetim kurulunun açıklamasında bankanın Türkiye'deki iştiraki Denizbank'ın geleceğiyle ilgili bilgi verilmezken Belçika basını, Dexia'nın aktif yönetimi birimi ve Denizbank'ın da satışa çıkarılacağı üzerinde duruyor.