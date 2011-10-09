-Dexia için uzlaştılar BRÜKSEL (A.A) - 09.10.2011 - Fransa, Belçika ve Lüksemburg, Yunanistan'daki devasa zararı nedeniyle zora giren Fransa-Belçika ortaklığı Dexia bankası için kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı. Belçika Başbakanı Yves Leterme'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, Belçika ve Lüksemburg hükümetlerinin Dexia bankası için kurtarma paketi konusunda anlaşma sağladıkları bildirildi. Açıklamada, hükümetlerin, Dexia'nın geleceğini güvence altına almak için bir çözüm bulmak konusunda dayanışma içinde olduklarını teyit ettiklerine dikkat çekilerek, tüm tarafların yoğun istişareleri sonucu oluşturulan önerinin, onaylanmak üzere bugün Brüksel'de toplanması beklenen Dexia Yönetim Kuruluna sunulacağı ifade edildi. Öte yandan Belçika Başbakanı Leterme erken saatlerde yaptığı açıklamada, Dexia Banque Belgique'in (DBB) varlıklarının tümünü almayı dışlamadıklarını belirtmişti. Dexia bankasıyla ilgili kaygılara bankanın elinde büyük miktarda Yunan tahvili bulunmasının yol açtığı sanılıyor. Dexia'nın bilançosunda 3,4 milyar avro tutarında Yunan tahvili bulunuyor.