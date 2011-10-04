-Dexia, "yapısal sorunları" çözmeyi taahhüt etti LONDRA (A.A) - 04.10.2011 - Fransız-Belçika ortaklığı Dexia bankasının hisseleri bugün de değer kaybetmeye devam ediyor. Dün yüzde 10 kadar değer kaybeden Dexia bankasının hisseleri bugünkü işlemler sırasında bir ara yüzde 37 kadar düştü. Dexia bankasının hisselerinin düşüşünde Yunanistan'dan kaynaklı risklerinin büyük olması etkili oluyor. Fransa ile Belçika maliye bakanları bankanın durumunu görüşmek için dün Lüksemburg'da biraraya geldi. Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, ''iki hükümetin durumu izlediğini ve gerekirse müdahale edeceğini'' söyledi. Deixa Yönetim Kurulu da yaptığı acil toplantıdan sonra bilançosunda sorunlu aktiflerin yarattığı ''yapısal sorunları'' çözeceğini açıkladı. Dexia Üst Yöneticisi (CEO) Pierre Mariani'nin bankanın faaliyetlerine zarar veren yapısal sorunları çözmek için gerekli önlemleri hazırlamakla görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Fransa ve Belçikalı hissedarlarının bankayı destekleyeceği ifade edildi. Finansal krizin zirve yaptığı 2008 yılında Fransa ve Belçika hükümetinin 6 milyar avro destek verdiği Dexia'nın elinde 3,8 milyar avro tutarında Yunan tahvili bulunuyor. Yunan özel sektörünün Deixa'ya borçlarıyla birlikte bu miktar 4,8 milyar avroya çıkıyor. Toplam piyasa değeri 2,5 milyar avro olan Dexia'nın, temmuz ayında özel sektör yatırımcılarının kabul ettiği plan çerçevesinde Yunanistan borçlarının yüzde 21'ini silmesinin bankaya maliyeti 338 milyon avroyu bulacak. Ancak piyasa fiyatları yatırımcıların kaybının yüzde 50 ya da daha fazla olabileceğini gösterdiği için Dexia'nın Yunan faturasının 1 milyar avroyu aşabileceği kaydediliyor. Bankanın bölünebileceği, satılabileceği ya da muhtemelen kamulaştırılabileceği belirtiliyor.