Devşirme sporcuların başarıları milli sayılır mı?

T24-



Milliyet'in haberine göre, dünyada artık uluslararası müsabakalarda kazanılan madalyaların çoğunun yabancı uyruklu sporculardan gelmesi İngiltere'de tartışma yarattı. The Times gazetesi ülkenin kriket takımındaki çok sayıdaki oyuncunun başka ülkelerden geldiğini hatırlatarak, “Bu kişiler podyuma çıktığında milli marş söyleniyor ve bayrak çekiliyor. Peki bu gerçekten milli bir başarı sayılır mı?” diye sordu. Bu tartışma dikkatlerin Türk vatandaşlığına geçen yabancı asıllı milli sporculara çevrilmesine yol açtı.





Her ülkede var





Aslında yabancı sporcu “ithal” etmek yeni bir şey değil. Türkiye'nin Bulgaristan’dan 1 milyon dolara aldığı Naim Süleymanoğlu’nun başarıları hala dilden dile anlatılıyor. ABD 1992 yılından beri 50 madalyalı olimpiyat sporcusu devşirdi, bunların sekizi ülkeye altın madalya getirdi. Katar ise 1999 yılından beri Bulgaristan Halter Federasyonu’na sekiz sporcu için 1 milyon dolardan fazla para ödedi. Dünyada Çinlilerin yeri almadığı herhangi bir masa tenisi takımı neredeyse yok.





‘Gerçekten milli mi?’





Bu kişiler genellikle daha iyi bir hayat umudu ile Türkiye, İngiltere, ABD, Katar gibi ülkelere transfer oluyor. Pasaportlarını değiştirme karşılığında yüklü miktarda para kazanıyor, üstelik şampiyonalara daha iyi hazırlanıyorlar. Oysa spor alanındaki ulusal başarılar artık milli kimliğin üstünlüğünü göstermenin en iyi yolu olarak görülüyor. Gazete, “Bu odurumda podyumda bireysel ve ekonomik çıkarları için çıkan kişilerin gerçekten bizim milli üstünülüğümüz gösterdiğini iddia edebilir miyiz” diyor.





‘Parayla kandırıyorlar’





Madalyonun öbür yüzünde ise bu sporcuların yaşadıkları var. Özellikle atletizm alanında birçok sporcu ithal eden Kenya’da Atletizm Federasyonu Başkanı Isaiah Kiplagat, “Antrenörler gelip başarılı çocukları tespit ediyor. Daha 15 yaşında, kendi çıkarlarını savunamayccak, fakir çocukları parayla kandırıp transfer ediyorlar. Bu sömürü, kölelik” dedi. İspanyol Atletizm Federasyonu Başkanı JosÈ MarÌa Odriozola da şöyle konuştu: “Özellikle Ortadoğu ülkeleri Kenya ve diğer Afrika ülkelerinden mal alır gibi atlet alıyor. Sorun şu ki atletler pek kazanmıyor. Asıl onların menajerleri para kazanıyor” diye konuştu. Olimpiyat Komitesi’nin devşirme sporcuların aşırı kullanılmasını önlemek için kuralları sıkılaştırmasının ardından sporcuları daha genç yaşta transfer etmek gerekiyor.”



ATLETİZM

Elvan Abeylegesse: 2 Olimpiyat ikinciliği, 1 dünya ikinciliği, 1 Avrupaşampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği (Etiyopya) Alemitu Bekele: 1 Avrupa şampiyonu, 1 Avrupa salon şampiyonu (Etiyopya) Selim Bayrak: Avrupa kupası birincisi, Akdenizoyunları üçüncüsü (Etiyopya) Svetlana Sudak: Akdeniz oyunları beşincisi (Belarus) Melis Mey: Dünya üçüncüsü, Akdeniz oyunları ikincisi (Güney Afrika) Tezete Dangelsa: Avrupa salon ikincisi (Etiyopya)

Meryam Erdoğan Sultan Haydar (Dereceleri yok -Etiyopya)

Ebru Kavaklıoğlu - Oksana Mert (Dereceleri yok - Rusya)

Elvan Abeylegesse2 Olimpiyat ikinciliği, 1 dünya ikinciliği, 1 Avrupaşampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği (Etiyopya) Alemitu Bekele1 Avrupa şampiyonu, 1 Avrupa salon şampiyonu (Etiyopya) Selim BayrakAvrupa kupası birincisi, Akdenizoyunları üçüncüsü (Etiyopya) Akdeniz oyunları beşincisi (Belarus) Dünya üçüncüsü, Akdeniz oyunları ikincisi (Güney Afrika) Avrupa salon ikincisi (Etiyopya) (Dereceleri yok -Etiyopya) (Dereceleri yok - Rusya)



Türkiye'deki yıldızlar





HALTER

Naim Süleymanoğlu: 3 olimpiyat, 8 dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Halil Mutlu: 3 olimpiyat, 3 dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Taner Sağır: Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Sunay Bulut: Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Fedail Güler: Dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Reyhan Arabacıoğlu: Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Hafız Süleymanoğlu: Dünya, Avrupa şampiyonu (Azerbaycan)





JUDO

Hüseyin Özkan: Olimpiyat şampiyonu, dünya ikincisi, Avrupa ikincisi (Çeçenistan) Selim Tataroğlu: Avrupa şampiyonu (Çeçenistan) Irakli Uznadze: Avrupa üçüncüsü (Çeçenistan)

3 olimpiyat, 8 dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) 3 olimpiyat, 3 dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Dünya, Avrupa şampiyonu (Azerbaycan)Olimpiyat şampiyonu, dünya ikincisi, Avrupa ikincisi (Çeçenistan) Avrupa şampiyonu (Çeçenistan) Avrupa üçüncüsü (Çeçenistan)



FUTBOL

Aurelio: A Milli Takım (Brezilya)

Kolin Kazım A Milli Takım (İngiltere)

Aurelio:A Milli Takım (Brezilya) A Milli Takım (İngiltere)



BADMİNTON

Emine Li - Recep Zhou (Çin)

(Çin)



YÜZME

Serkan Atasay- Demir Atasoy - Deniz Nazar (Ukrayna)

(Ukrayna)



GÜREŞ

Ramazan Şahin: Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu (Dağıstan) Ali Kayalı: Olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi Remzi Musaoğlu: Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Behçet Selimoğlu: Akdeniz Oyunları birincisi (Bulgar göçmeni) Efraim Kamberoğlu: Avrupa üçüncüsü (Bulgar göçmeni) İlyas Şükrüoğlu: Avrupa ikincisi (Bulgar göçmeni) Zekeriya Güçlü: Dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni)





BOKS

Ramazan Palyani: Dünya, Avrupa şampiyonu (Gürcistan) Agasi Agagüloğlu: Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Gürcistan) Selim Palyani: Avrupa üçüncüsü (Gürcistan) Nurhan Süleymanoğlu: Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Kazakistan) Akın Kuloğlu: Dünya üçüncüsü (Kazakistan)

Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu (Dağıstan) Olimpiyat üçüncüsü, dünya ikincisi Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni) Akdeniz Oyunları birincisi (Bulgar göçmeni) Avrupa üçüncüsü (Bulgar göçmeni) Avrupa ikincisi (Bulgar göçmeni) Dünya, Avrupa şampiyonu (Bulgar göçmeni)Dünya, Avrupa şampiyonu (Gürcistan) Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Gürcistan) Avrupa üçüncüsü (Gürcistan) Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu (Kazakistan) Dünya üçüncüsü (Kazakistan)



OKÇULUK

Natali Nazaridze: Dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonu, 1 olimpiyat dördüncüsü (Gürcistan)

Dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonu, 1 olimpiyat dördüncüsü (Gürcistan)



VOLEYBOL

Natalia Hanikoğlu: Avrupa üçüncülüğü (Rusya)

Avrupa üçüncülüğü (Rusya)



MASA TENİSİ

Melek Hu - Şirin He - Bora Vang Başarısı yok Cem Zeng - Penfei Jiang - Ahmet Le (Çin)





Başarısı yok (Çin)