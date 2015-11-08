Devriye gezen 2 polis aracına ateş açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde devriye gezen biri sivil 2 polis aracına uygulama yapmak istedikleri araçtaki kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

DHA’nın haberine göre, gece saat 01.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 827. Cadde üzerinde meydana geldi. Devriye gezen biri sivil biri de resmi iki polis aracı, uygulama için 34 UUP 50 plakalı beyaz bir aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan ve 5 kişi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz saldırganlar, polis ekiplerine ateş açmaya başladı. Saldırı sonrası resmi araçta bulunan 2 polis memuru E.A. ve S.T. ayağından yaralandı.

Saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralı polisler hemen çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kurşun isabet eden polis araçlarının camları kırıldı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan 2 polisin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir vatandaş ise, "Uygulama yaparken polise iki tanesi 'bize uygulama yapamazsın' diyor. Orda silah sıkmışlar polis memurlarına" dedi. Saldırıyı yapanların bulunduğu araçta polis ekipleri detaylı inceleme yaparken, olayın meydana geldiği caddeye şerit çekilerek delil topladı. Olay yerine özel harekat polisleri de geldi. Polis ekiplerinin saldırıyı yapan zanlıların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.