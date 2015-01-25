Devrimin yıldönümünde kan aktı



Devlete bağlı El Ahram gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, ülkenin çeşitli yerlerinde polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 9 kişi öldü. Gazete bu bilgiyi Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayandırdı. İki kişinin ise Buheyre'de bir elektirik direğine bomba yerleştirmek isterken polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Mısır polisi İskenderiye'de bir Müslüman Kardeşler üyesinin otomatik silahla kendilerine ateş açtığını ve bunun üzerine öldürüldüğünü açıkladı. Olayda bir başka silahlı kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Cumartesi günü Sosyalist Halk İttifakı Partisi üyesi 32 yaşındaki Şeyma Es Sabba isimli kadın gösterici sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Sosyalist Halk İttifakı Partisi Başkan Vekili Midhat ez-Zahid, Es Sabba'nın ölümünden polisin sorumlu olduğunu belirterek "Şeyma ve beraberindekiler 25 Ocak Devrimi'nin şehitleri için Tahir Meydanı'ndaki anıta çiçek bırakmaya gidiyorlardı" dedi.

Mısır'da eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'e karşı ayaklanma 25 Ocak 2011 tarihinde başlamıştı. Tahrir Meydanı'nın onbinlerce kişi tarafından işgal edildiği ve günler süren gösterilerde 800'den fazla insan hayatını kaybetmişti.