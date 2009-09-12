Devrimin Komutanı Bosque öldü

Küba'da "Devrimin Komutanı" unvanına sahip, Fidel Castro'nun yarım yüzyılı aşkın süre, gerilla mücadelesini başlattıkları zamandan bu yana silah arkadaşı olan Juan Almeida Bosque 82 yaşında öldü.

Küba'da "Devrimin Komutanı" unvanına sahip, Fidel Castro'nun yarım yüzyılı aşkın süre, gerilla mücadelesini başlattıkları zamandan bu yana silah arkadaşı olan Juan Almeida Bosque 82 yaşında öldü.

"Devrimin Komutanı" unvanına sahip hayatta kalan üç liderden biri olan Bosque'nin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Resmi yayın organlarınca yayımlanan açıklamada, Almeida Bosque'nin "ilelebet halkının yüreğinde ve zihninde yaşayacağı" kaydedildi.

Komünist Parti politbüro üyesi, Devlet Konseyi başkan yardımcılarından Bosque'nin görevleri arasında atanan büyükelçileri kabul etmek ve yabancı konukları karşılamak bulunuyordu.

Ekinliklerde hep üniformasıyla birlikte, hastalanıp 2008'de devlet başkanlığını bırakıncaya kadar Fidel Castro'nun yanında görülen Bosque'nin, yeni Devlet Başkanı Raul Castro'nun da önemli dayanaklarından biri olduğu belirtiliyor.