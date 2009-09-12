Devrimin Komutanı Bosque öldü

Küba'da "Devrimin Komutanı" unvanına sahip, Fidel Castro'nun yarım yüzyılı
aşkın süre, gerilla mücadelesini başlattıkları zamandan bu yana silah arkadaşı
olan Juan Almeida Bosque 82 yaşında öldü.
"Devrimin Komutanı" unvanına sahip hayatta kalan üç liderden biri olan
Bosque'nin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Resmi yayın organlarınca yayımlanan açıklamada, Almeida Bosque'nin "ilelebet
halkının yüreğinde ve zihninde yaşayacağı" kaydedildi.
Komünist Parti politbüro üyesi, Devlet Konseyi başkan yardımcılarından
Bosque'nin görevleri arasında atanan büyükelçileri kabul etmek ve yabancı
konukları karşılamak bulunuyordu.
Ekinliklerde hep üniformasıyla birlikte, hastalanıp 2008'de devlet
başkanlığını bırakıncaya kadar Fidel Castro'nun yanında görülen Bosque'nin, yeni
Devlet Başkanı Raul Castro'nun da önemli dayanaklarından biri olduğu
belirtiliyor.