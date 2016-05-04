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‘Devrim’in en genç mühendisi vefat etti

Kemalettin Vardar, cenaze töreni bugün düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak

04 Mayıs 2016 01:06

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan ve Eskişehir’de üretilen ’Devrim’ otomobilinin üretiminde görev alan mühendis Kemalettin Vardar hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatı ile Türkiye’nin ilk yerli üretimi olan ’Devrim’ otomobilinin üretiminde görev alan ve o dönemde en genç mühendis olan 83 yaşındaki Kemalettin Vardar İstanbul’da hayatını kaybetti. 

23 kişilik proje ekibinin içerisinde yer alan ve en genç mühendislerden olan Vardar, Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi ve Eskişehir Çimento fabrikasının bir dönem müdürlüğünü yapmıştı. Kemal Vardar için 4 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da cenaze töreni düzenlenecek. Üsküdar’da Şakirin Camii’nde kaldırılacak Vardar’ın cenazesi Üsküdar Karaca Ahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Kemalettin Vardar’ın vefatı ile ilgili olarak konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir, Vardar’ın vefatından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye’nin zor koşullarında özgün ve büyük bir cesaretle yapılan Devrim, sanayicilerimiz için bugün bile ilham kaynağıdır. Sayın Vardar bu projede büyük emekler harcamış ve Eskişehir’de önemli hizmetlere bulunmuştur. Kendisine Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

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