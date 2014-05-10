'Devrimin başkenti' Humus ordunun elinde

Suriye ordusu, isyancıların tahliye edilmesinden sonra iki yıldır kuşatma altında tuttuğu Humus'a girdi.

Suriye televizyonuna göre, Humus Valisi Talal el Barazi, askeri birliklerin kentin tarihi kesiminde patlayıcı taramasına başladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler kaynakları, son isyancı konvoyunun kentten ayrıldığını ve tahliyenin tamamlandığını söyledi.

Çarşamba gününden bu yana, 2000 kadar isyancı ve yakınının kentten ayrıldığı tahmin ediliyor.

3 yıllık direniş bitti

Birleşmiş Milletler'in gözetiminde gerçekleşen tahliyeyle "devrimin başkenti" sayılan Humus'taki üç yıllık direniş sona erdi.

Humus'un büyük bölümü 2011'de isyancıların eline geçti. Ancak son iki yıl içinde Suriye ordusu, bir zamanlar on binlerce kişinin yaşadığı bölgeleri sürekli bombardımana tutarak, kentin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Askerlerden sonra siviller de kentin harabeye dönen eski kesimindeki evlerinden geriye kalanları görmek için Humus'a geldi.

Elinde fotoğraf albümleri olan Humuslu bir kadın, "Hatırlayacak hiçbir şeyim kalmadığı için bu fotoğrafları getirdim. Evim yıkıldı" dedi.

Kentteki isyancılar Perşembe günü, otobüslerle muhalefetin elindeki kuzeye götürüldü.

İsyancılarla hükümet arasındaki anlaşmanın İran'ın Suriye büyükelçisinin arabuluculuğuyla yapıldığı belirtiliyor.

'Güvenli şehir'

Humus Valisi Talal el Barazi tahliyenin tamamlanmasından sonra Humus'un "güvenli şehir" ilan edileceğini ve derhal yeniden inşa çalışmalarına başlanacağını söylemişti.

Humus'ta şimdi muhalefetin elinde olan sadece bir bölgenin kaldığı belirtiliyor.

Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı başlayan ayaklanmada 150 bin'den fazla kişinin öldüğüne inanılıyor.

İç savaş nedeniyle 9 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Savaşa rağmen, Suriye hükümeti 3 Haziran'da başkanlık seçimi düzenleyecek. Muhalafet yeniden Esad'ın kazanması beklenen seçimleri 'maskaralık' olarak nitelemişti.

BBCTürkçe