-DEVRİMDEN DÖNÜŞ YOK İZMİR (A.A) - 08.01.2011 - Küba Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jorge Quesada Concepcion, devrimin Küba'ya daimi olarak geldiğini, dönüşün söz konusu olmadığını söyledi. Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlediği ''Devrimin 53. Yılında Küba'nın Bugünü'' konulu söyleşide konuşan Concepcion, Küba halkının kendi zincirini kırarak devrim yaptığını, zorlu geçen 52 yılı geride bıraktıklarını anlattı. Bu sürede birçok başarıya imza attıklarını, eğitim ve halk sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olarak verildiğini, toplumun en savunmasız kesimlerini güvence altına aldıklarını dile getiren Concepcion, bu başarıların asıl kahramanının Küba halkı olduğunu vurguladı. Büyükelçi Concepcion, ''Hala devrimin ayakta kalacağına inanmayan kesimler var. Uluslararası basın yoluyla olumsuz kampanyalar yürütülüyor. Devrim Küba'ya daimi olarak geldi. Geriye dönüş olmayacaktır'' diye konuştu. Küba'nın düşük verim, altyapı, nüfus artışındaki tıkanıklık gibi sorunlarla boğuştuğunu anlatan Concepcion, bu sorunları aşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. Jose Marti Küba Dostluk Derneği İzmir Şube Başkanı Seher Bülbül ise İzmir ile Havana'nın kardeş kent olduğunu hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere belediye yetkililerine plaket verdi.