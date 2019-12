Devrimci Karargâh'tan 11 Eylül planı

Devrimci Karargâh örgütü, 11 Eylül gibi "sansasyonel uçak eylemi" planlıyordu. Sabancı cinayetindeki yöntemle de önceden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir uçak bakım şirketine 3 'adamlarını' sızdırdılar. Ancak eylemden önce teknik takiple yakayı ele verdiler .



Selimiye'ye havan ile tanındılar



Devrimci Karargâh örgütü, adını ilk kez 7 Ağustos 2008'de Selimiye Kışlası'na düzenlenen başarısız havan saldırısını üstlenmesiyle duyurdu. O güne dek bilinmeyen bu örgüt, Dev-Sol ve DHKP-C'nin mirasını devralmak istiyordu. Çünkü örgütün Almanya'da yaşayan lideri Serdar Kaya'ya göre sol hareket pasifleşmişti. Örgüt, bu nedenle sansasyonel terör eylemleri planlıyordu. Orhan Yılmazkaya ve Ulaş Erdoğan başta olmak üzere örgütün militanları istihbarat metotlarını iyi biliyor ve sıkı güvenlik tedbirleri alıyorlardı. Ancak gene de teknik ve fiziki takibe takılınca yakayı ele verdiler.





İstanbul Selimiye Kışlası'na geçen yıl düzenlenen havan saldırısıyla ve Nisan 2009'da Orhan Yılmazkaya adlı teröristin Bostancı'da polis baskınında öldürülmesiyle adını duyuran yasadışı Devrimci Karargâh örgütünün sansasyonel eylem planı olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, örgütün tıpkı Sabancı suikastında olduğu gibi bir şirkete aylar öncesinden eleman yerleştirerek, 11 Eylül gibi bir "uçaklı terör eylemi" planladığı belirlendi. Plan; bir uçağı kaçırıp önemli bir binaya çakmak veya uçağı bombayla patlatmayı öngörüyordu. Bostancı operasyonuyla ilgili iddianame tamamlandıktan sonra devam eden Devrimci Karargâh soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'ın tespitlerine göre örgüt, eylemi üç kişilik özel bir timle yapacaktı. Yılmazkaya'nın öldürülmesinden sonra Türkiye sorumlusu ilan edilen Ulaş Erdoğan, eylem için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak bakımlarını gerçekleştiren My Technic adlı firmaya çalışan olarak sızdı. Ardından da Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın... Özel yetkili savcı Kadir Altınışık'ın, her an bir terör saldırısı olabileceği uyarısı üzerine de Devrimci Karargâh örgütüne yönelik geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyon erkene alındı.



GBT'yi sahte kimlikle atlattılar



Devrimci Karargâh'ın saldırı planı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Ulaş Erdoğan liderliğindeki örgüt hücresiyle ilgili olarak hazırladığı fezlekede ve örgütle ilgili diğer dokümanlarda detaylarıyla anlatılıyor. Henüz iddianamesi hazırlanmayan Devrimci Karargâh örgütüne yönelik ikinci dalga operasyonla ilgili polis fezlekesi, 3 Ekim 2009 tarihinde düzenlenmiş. Fezlekeye göre her şey Ulaş Erdoğan'ın örgütün yurtdışındaki lideri Serdar Kaya'yla e-maille irtibata geçmesi ile başladı. Kaya, Orhan Yılmazkaya'nın ölümünden sonra örgütün adını tüm dünyada duyuracak "uçak eylemi" planını hazırladı. Ulaş Erdoğan ilk adım olarak Rasim Öz adlı avukatın bir akrabasının referansıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak bakım servisinde işe başladı. Savcıya göre, tıpkı Fehriye Erdal gibi önceden hedef bölgeye yerleştirildi. Aynı dönemde Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın da burada işe girdi. Ulaş Erdoğan işe girmeden önce hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı. Ancak Ulaş Erdoğan, My Technic'e Şenol İskender Erdoğan sahte kimliğiyle iş başvurusunda bulunduğu için GBT soruşturmasını atlatmayı başardı. Erdoğan, işe girdikten sonra Zafer Kaygın'la Kurtköy'de bir ev tuttu ve beraber oturmaya başladı. Ardından Cenk Büyükkahraman da bu eve taşındı.



Tıpkı Fehriye Erdal gibi sızdı



Fehriye Erdal, Ocak 1996'da Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'nin öldürüldüğü suikasttan beş ay önce, çok iyi korunan Sabancı Center'da temizlik işçisi olarak işe girmişti. Susurluk kazasında ölen polis şefi Hüseyin Kocadağ'ın da Fehriye Erdal'a işe girerken referans olduğu öne sürülmüştü. Fehriye Erdal da İsmail Akkol ile Mustafa Duyar'ı binaya sokmuş ve maktuller, Akkol'la Duyar'ın silahlarından çıkan kurşunlarla can vermişlerdi. Benzer bir ilişki, Ulaş Erdoğan'a referans olan, avukat Rasim Öz'ün akrabası, diğer iki örgüt üyesi Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın arasında da mevcut. Önce Erdoğan bakım firmasında işe girdi, onu Büyükkahraman ve Kaygın izledi.