-''DEVRİMCİ KARARGAH''TA İLK DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Hanefi Avcı'nın şu anda yaşadığı sürecin ne zamanla ne mekanla ne de mantıkla bağdaşacak bir süreç olduğunu belirterek, ''Ben her zaman kefilim. Kime sorsanız herkes de Hanefi Avcı'ya kefildir'' dedi. ''Devrimci Karargah Örgütü'' üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılandığı davayı izlemek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, basın mensuplarının soruları üzerine ''Hanefi Avcı gibi bir insana bırakın Türkiye'de dünyada herkesin kefil'' olacağını söyledi. ''Hanefi Avcı'ya yapılan bu iddialar, zamanla, mantıkla, mekanla hakikaten uyuşacak bir şey mi?'' diye soran Arslan, konunun saatlerce konuşulabilecek, tartışılacak, değerlendirilebilecek kadar kapsamlı olduğunu, ayak üstü yapılacak değerlendirmelerin yanlış yorumlara neden olabileceğini söyledi. Arslan, ''Hanefi beyin şu andaki yaşadığı süreç, ne zamanla ne mekanla ne mantıkla bağdaşacak bir süreç. Hepiniz biliyorsunuz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Sizce neden kaynaklandı Hanefi Avcı olayı?'' şeklindeki sorusunu Arslan, ''Hepiniz neden kaynaklandığını biliyorsunuz. Bakın demin açıkladım, saatlerce bunu anlatmamız lazım'' diye cevapladı. ''O sizin için ben yaparım o yapmaz demişti'' şeklindeki hatırlatma üzerine de Arslan şunları söyledi: ''Sade benim demem kafi değil, ben bunu her zaman her yerde gönlümü gere gere söylerim. Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'deki bütün çeteleşme, karanlık konular ve benzeri konuları aydınlatan, bu gibi konuların üzerine giden insan Hanefi Avcı'dır. Ama şu anda yaşadığı süreci de görüyorsunuz, Hanefi Avcı'nın neler yaşadığını da hepiniz görüyorsunuz.'' ''Siz kefil misiniz?'' şeklindeki soru üzerine Emin Arslan, ''Ben her zaman kefilim. Kime sorsanız, herkes de Hanefi Avcı'ya kefildir'' dedi. Bir gazetecinin ''Sizin tutukluluğunuz, Sabri Uzun'un, Avcı'nın yaşadığı süreç hepsi birbiriyle bağlantılı mı acaba?'' şeklindeki soru üzerine Arslan, bunun uzun uzun anlatılacak bir konu olduğunu, kısa bir demeçle anlatılmasının mümkün bulunmadığını kaydetti. Arslan, ''Yaşanan sürecin çok örneklerini gördük, hepimiz de görüyoruz, ama Hanefi Avcı'daki örnekleri bizler de yaşadık, bunlar bunun numunesidir. Neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Artık kelimelerin veya belirli başlıkların arkasına saklanarak, gerçekleri gizlemenin bir anlamı yok. Ben iddialarla ilgili palyatif konulara girmek istemiyorum. Kendi mahkemesi de devam eden bir kişiyim. Bunlar yanlış yorumlanır, yanlış değerlendirilir. O yüzden ben size genel perspektifi söyledim. Bunlar çok açık, toplantılarda, oturumlarda, yorumlarda değerlendirme yazılarında ortaya konulabilecek konular. Ama her şey açık, aslında bu soruları sorarken siz de cevabını biliyorsunuz'' diye konuştu.