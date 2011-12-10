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''Devrimci Karargah''ta 14 tutuklama İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2011 03:07

-''Devrimci Karargah''ta 14 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - İstanbul'da terör örgütü ''Devrimci Karargah''a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Tandoğan tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 19 kişinin sorguları tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, bu kişilerden 14'ünün ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verirken, 5 kişiyi de serbest bıraktı.

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